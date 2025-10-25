Jannik Sinner è diventato il bersaglio principale di Bruno Vespa nell’ultima settimana dopo la decisione di non giocare la Coppa Davis. Qualche giorno fa il giornalista aveva scritto: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, facendo poi i complimenti ad “Alvarez” – e non ad Alcaraz – perché giocherà con la Spagna. Nonostante Sinner non gli abbia mai risposto, nella mattinata di sabato 25 ottobre, ancora con un tweet su X, Bruno Vespa è tornato ad attaccare l’altoatesino.

“Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?”. La toppa peggio del buco, insomma. Perché alle Olimpiadi rinunciò per una tonsillite, oltre al caso Clostebol emerso in quel periodo. E soprattutto – come per la Coppa Davis – le Olimpiadi nel tennis sono un appuntamento secondario, dietro ai quattro slam.

Per quanto riguarda il rifiuto di vedere il Capo di Stato Sergio Mattarella, Sinner lo aveva già incontrato un anno prima, dopo il successo della prima Coppa Davis nel 2023 arrivato soprattutto grazie all’altoatesino. Nel 2024 si rifiutò soprattutto perché era alle prese con il delicatissimo caso Clostebol e con la sospensione della Wada. Ancora una volta Bruno Vespa dimostra di attaccare Sinner senza seguire il tennis, tirando peraltro di nuovo fuori la questione della residenza a Montecarlo, esattamente come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, convocati da Filippo Volandri. Anche loro infatti hanno la residenza nel Principato. D’altronde, è una prassi di moltissimi tennisti a livello mondiale.