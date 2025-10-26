Jannik Sinner vince a Vienna in finale contro Alexander Zverev e prova a rimettere pressione a Carlos Alcaraz per il primo posto nel ranking. L’azzurro ha battuto in tre set il rivale tedesco, con non poca sofferenza, e si è portato a 10.500 punti nella classifica Atp, a 840 da Carlos Alcaraz, sempre al primo posto. Un riavvicinamento da parte di Sinner dettato anche dal fatto che lo spagnolo non ha giocato nessuno dei due Atp 500 previsti in questa settimana (Vienna e Basilea).

Parigi Bercy sarà il crocevia

Un distacco ancora importante, ma con il Masters 1000 di Parigi Bercy e le Atp Finals da giocare ancora tutto può succedere, anche se le probabilità che sia Alcaraz a chiudere il 2025 in testa sono altissime. Tanto si deciderà comunque nel torneo francese, dove Sinner – che non giocherà la Coppa Davis – non difenderà punti (nel 2024 non giocò), mentre Alcaraz soltanto cento. Di seguito la situazione del ranking Atp attuale e i possibili scenari fino alle Atp Finals.

La nuova classifica Atp

Con i 500 punti ottenuti a Vienna e il riposo di Alcaraz in questa settimana, Jannik Sinner ha accorciato dopo che il divario era notevolmente aumentato dopo il Masters 1000 di Shanghai, in cui Sinner si è ritirato al secondo turno e Alcaraz ha invece trionfato. Adesso Sinner è a quota 10.500 punti, mentre lo spagnolo a 11.340. Sono quindi 840 i punti che separano i due: un vantaggio ancora consistente e che permette allo spagnolo di essere il favorito numero uno per chiudere il 2025 in testa al ranking.

Quando può tornare al numero 1 Sinner?

Lo snodo principale sarà però il Masters 1000 di Paris-Bercy, in programma da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre. Qui Sinner non ha punti da difendere (non avendo giocato lo scorso anno), mentre Alcaraz ne scarterà solo 100, avendo perso agli ottavi di finale contro Humbert. Ciò vuol dire che Sinner avrà l’opportunità di tornare in testa alla classifica Atp, ma a una condizione: Alcaraz dovrebbe arrivare massimo ai quarti di finale e Sinner invece vincere il torneo. In questo caso lo spagnolo andrebbe a 11.440, mentre Sinner a 11.500. Sarebbero soltanto 60 punti, ma l’altoatesino potrebbe per poco tornare in testa. La settimana successiva infatti sarebbe di nuovo virtualmente numero due, dovendo scartare i 1.500 punti della vittoria della Finals nel 2024. Alcaraz invece ne difenderà soltanto 200: nella passata edizione vinse solo una partita.