L'altoatesino ha avuto i crampi a inizio terzo set del torneo cinese, dove si gioca in condizioni proibitive a causa del caldo e dell'alto tasso di umidità, vicino al 90%

Problema fisico per Jannik Sinner, che a Shanghai – nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor – si è ritirato e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, è stato costretto al ritiro a causa di crampi a entrambe le gambe. Da diversi minuti, dalla fine del quarto game del terzo set, zoppicava costantemente senza riuscire nemmeno a camminare. Inutile l’ingresso in campo del massaggiatore: l’azzurro ha provato a rientrare, ma faticava anche a fare due passi e ha deciso immediatamente di ritirarsi.

Sinner aveva vinto il primo set per 7-6, poi aveva perso il secondo per 5-7 e infine sul 3-2 dell’olandese (con break nel quinto game giocato praticamente da fermo), ha optato per il ritiro. Si tratta del terzo ritiro di giornata nel torneo cinese: già Goffin aveva abbandonato il campo nel primo set contro Diallo, poi Machac contro Vacherot e adesso appunto anche Jannik Sinner. È il sesto complessivo nel Masters 1000 a Shanghai, dove si gioca in condizioni proibitive a causa del caldo e dell’alto tasso di umidità, vicino al 90%, ben distante dalla media “tollerabile” per un tennista.

L’altoatesino aveva già accusato qualche problema fisico dopo il match di semifinale a Pechino contro Alex De Minaur, ma aveva tranquillizzato tutti nel post gara e l’indomani aveva vinto agevolmente la finale contro Tien, scacciando via la paura di fan e tifosi. In quella circostanza Sinner si era prima toccato all’altezza del gluteo sinistro e poi aveva avuto i crampi nell’ultimo game, riuscendo ugualmente a vincere. Nella conferenza stampa post gara, aveva dichiarato di aver avuto dei problemi di stomaco. Adesso, a Shanghai, complice anche un caldo incredibile, ha dovuto abbandonare il torneo nel terzo set del match contro Griekspoor, che vince così per la prima volta in carriera contro l’italiano.