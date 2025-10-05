Sinner costretto al ritiro a Shanghai contro Griekspoor: l’azzurro lascia il campo zoppicando
Problema fisico per Jannik Sinner, che a Shanghai – nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor – si è ritirato e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, è stato costretto al ritiro a causa di crampi a entrambe le gambe. Da diversi minuti, dalla fine del quarto game del terzo set, zoppicava costantemente senza riuscire nemmeno a camminare. Inutile l’ingresso in campo del massaggiatore: l’azzurro ha provato a rientrare, ma faticava anche a fare due passi e ha deciso immediatamente di ritirarsi.
Sinner aveva vinto il primo set per 7-6, poi aveva perso il secondo per 5-7 e infine sul 3-2 dell’olandese (con break nel quinto game giocato praticamente da fermo), ha optato per il ritiro. Si tratta del terzo ritiro di giornata nel torneo cinese: già Goffin aveva abbandonato il campo nel primo set contro Diallo, poi Machac contro Vacherot e adesso appunto anche Jannik Sinner. È il sesto complessivo nel Masters 1000 a Shanghai, dove si gioca in condizioni proibitive a causa del caldo e dell’alto tasso di umidità, vicino al 90%, ben distante dalla media “tollerabile” per un tennista.
L’altoatesino aveva già accusato qualche problema fisico dopo il match di semifinale a Pechino contro Alex De Minaur, ma aveva tranquillizzato tutti nel post gara e l’indomani aveva vinto agevolmente la finale contro Tien, scacciando via la paura di fan e tifosi. In quella circostanza Sinner si era prima toccato all’altezza del gluteo sinistro e poi aveva avuto i crampi nell’ultimo game, riuscendo ugualmente a vincere. Nella conferenza stampa post gara, aveva dichiarato di aver avuto dei problemi di stomaco. Adesso, a Shanghai, complice anche un caldo incredibile, ha dovuto abbandonare il torneo nel terzo set del match contro Griekspoor, che vince così per la prima volta in carriera contro l’italiano.
Quello con Griekspoor a Shanghai è il settimo ritiro in carriera per Jannik Sinner, che aveva lasciato il campo a match in corso già contro Rublev (Vienna 2020 e Roland Garros 2022), Cerundolo (Miami 2022), Rune (Sofia 2022), Bublik (Halle 2023) e Alcaraz (Cincinnati 2025).