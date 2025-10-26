Il mondo FQ

MotoGP: podio tutto spagnolo in Malesia. Trionfa Alex Marquez davanti ad Acosta e Mir. Bagnaia frenato da una foratura

di F. Q.
L'italiano ha dovuto abbandonare la corsa a tre giri dalla fine, quando si trovava in terza posizione. Quarto Franco Morbidelli, poi Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Solo 11esima l'Aprilia di Marco Bezzecchi
Che sia Marc o Alex, sul gradino più alto del podio in questa stagione di Moto Gp c’è sempre un Marquez. Con il maggiore dei fratelli, nonché fresco campione del mondo, rimasto a casa per infortunio, nel gp di Malesia è il pilota Gresini a trionfare a Sepang. Alex Marquez, che con il secondo posto della sprint del sabato aveva blindato il “titolo” di vicecampione del mondo, conferma la velocità e la costanze mostrate per tutto l’anno, vincendo una gara che lo ha visto in testa fin dal primo giro. Dietro il pilota spagnolo i connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda.

Mastica ancora amaro Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati – che dopo essersi guadagnato la partenza dalla pole aveva dominato la sprint del sabato – è stata costretto al ritiro, a causa di un problema alla moto rossa ufficiale. L’italiano ha dovuto abbandonare la corsa a tre giri dalla fine per via di una foratura, quando si trovava in terza posizione. Quarto Franco Morbidelli, poi Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Solo 11esima l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Out anche Pol Espargaro, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer.

