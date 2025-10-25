Bagnaia torna al successo nella Sprint del GP Malesia: Pecco domina a Sepang

Torna al successo Pecco Bagnaia. Nella Sprint del Gp della Malesia il pilota della Ducati ufficiale parte bene, si mette subito davanti a tutti e conduce una gara senza sbavature, come troppe volte era accaduto nelle ultime gare sprint e lunghe, con una bella vittoria. Nei dieci giri della gara corta di Sepang il pilota italiano si impone con determinazione davanti ad Alex Marquez, che conquista il secondo posto matematico nel mondiale di MotoGp, visto che il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso anzitempo la stagione dopo l’operazione.

Terzo posto per l’altra Ducati Gresini di Fermin Aldeguer – sotto indagine per la pressione delle gomme – che nei giri finali supera Pedro Acosta, quinto Franco Morbidelli, mentre chiude in sesta posizione Fabio Quartararo, seguito da Marco Bezzecchi risalito dalla 14esima posizione. Ottavo Zarco, con Bastianini e Di Giannantonio a chiudere la top ten. Out Luca Marini, Mir e Oliveira.

“Sono felice, la squadra si merita davvero questo risultato. Perché soffro io ma soffrono anche loro a capire la situazione. Non è facile, nulla è chiaro, un mese fa avevo difficoltà e ora riusciamo a essere di nuovo competitivi – ha detto Bagnaia – Non credo sia mai successo che ci si trovi in una situazione del genere. Dobbiamo cercare di capire, sto cercando qualcosa di nuovo che mi dia più feeling sulla moto”.