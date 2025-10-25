Stornara, il paese nel Foggiano senza più sportelli bancomat: tutti fatti esplodere

L’ultimo colpo lo hanno messo a segno alle 6.30 di sabato mattina. La solita tecnica, quella “marmotta”: un ordigno rudimentale posizionato nella fessura che eroga il denaro, lo sportello del bancomat salta in aria e la banda di ladri asporta la cassaforte che contiene il denaro e si dà alla fuga. Così, dopo l’assalto alla filiale di Intesa Sanpaolo, Stornara è un paese che ha fatto un salto indietro di oltre quarant’anni, quando in Italia non esistevano gli sportelli per ritirare automaticamente il denaro contante.

Provincia di Foggia, quasi 6mila abitanti, il comune è stato fatto bersaglio di due colpi nel giro di poco più di due mesi. Il 14 agosto, una banda aveva preso di mira il postamat di Poste Italiane facendolo saltare in aria. Ora è toccato all’unica filiale di un istituto bancario. Così, da oggi se un cittadino vuole prelevare dovrà prendere l’auto e spostarsi in un comune limitrofo. Un dramma, tenendo conto dell’età media della popolazione.

“Non abbiamo più nulla. Siamo in ginocchio. È un paese in guerra”, dice il sindaco Roberto Nigro. Che ora si rivolge alle autorità: “Scriverò ancora una volta al prefetto per chiedere l’intervento del governo. Non è possibile andare avanti così”. Il primo cittadino chiama in causa le istituzioni per un motivo molto semplice: “Chiedo di intervenire e sollecitare quanto meno Poste Italiane e la banca a ripristinare al più presto il servizio. La popolazione, circa 5.800 abitanti, non può restare senza alcun servizio”.