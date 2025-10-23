La gara adesso è tornata a rischio: come svelato dal Fatto Quotidiano, manca l'ultima autorizzazione dalla Confederazione asiatica. E intanto è saltata già Villarreal-Barcellona

“Intanto bisogna attendere una decisione definitiva”. Ha esordito così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Milan-Pisa, match di campionato in programma domani, venerdì 24 ottobre, a proposito della sfida contro il Como di febbraio prevista a Perth, in Australia. La domanda è arrivata dopo il rinvio della sfida tra Villarreal e Barcellona prevista invece a Miami, negli Usa. E saltata quella, potrebbe anche saltare Milan-Como: nonostante il via libera, molto poco entusiasta per usare un eufemismo, da parte della Uefa, in Lega Calcio non è ancora arrivata l’autorizzazione della Federcalcio australiana e soprattutto della Confederazione asiatica. E senza quella non si può giocare.

Formalmente, Milan-Como è stata autorizzata, sia dalla Figc che dalla Uefa, ma manca l’ultima autorizzazione, quella dell’altra parte coinvolta, Australia e Asia. E qui la vicenda di Milan-Como a Perth si intreccia con quella di Barcellona-Villarreal a Miami, perché dalla AFC (Confederazione asiatica) avevano fatto sapere che avrebbero rilasciato il nullaosta insieme alla CONCACAF, la confederazione del Nordamerica, che doveva esprimersi sul match negli Usa e per cui non è arrivato il via libera. Ecco perché Allegri ha prima fatto la dovuta precisazione di dover attendere la decisione definitiva.