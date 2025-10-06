La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in Australia, all’Optus Stadium di Perth, ma – come fanno sapere dalla Uefa – “in via eccezionale, ribadendo la chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato all’estero”. Pensiero noto già da diversi mesi. Ad annunciarlo è stato lo stesso organismo calcistico europeo, con una nota ufficiale. Per la Serie A è una novità, anche se il tifoso italiano è già “abituato” a eventi del genere viste le varie edizioni della Supercoppa Italiana disputate tra Arabia Saudita, Qatar, Cina e Stati Uniti. Esattamente come per questi casi, anche la “gita” del massimo campionato italiano dall’altra parte del mondo è dovuta essenzialmente a ragioni economiche.

La partita tra Milan e Como si giocherà il 7 o l’8 febbraio 2026, quando San Siro non sarà disponibile per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con l’indisponibilità del Meazza per i Giochi, i rossoneri hanno sfruttato la palla al balzo per lanciare la maxi-operazione di merchandising, con l’appoggio e il sostegno del Como. Ma il match in Australia non sarà solo un spot per raccogliere nuovi tifosi nell’altro emisfero (che comunque è un aspetto non trascurabile per le casse di un club). Infatti, come rivelato dal Fatto, questo Milan-Como a Perth è soprattutto una clamorosa opportunità economica: gli organizzatori australiani avrebbero messo sul piatto ben 12 milioni di euro, 4 per lo svolgimento dell’evento, 8 da dividere tra i club coinvolti e la Lega. Difficile rifiutare. Mancava giusto il via libera dalla Uefa, che è arrivato nonostante la riluttanza di Ceferin. Che però non ha ostacolato il trasferimento della Serie A in Australia, almeno per 90 minuti.

Il comunicato dell’Uefa

“Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana il mese scorso, la Uefa – si legge nel comunicato – ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche spagnola e italiana”. Anche la sfida tra Villarreal e Barcellona infatti si giocherà all’estero, negli Stati Uniti, a Miami, il prossimo 20 dicembre. “Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno, già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee, in merito al concetto di trasferimento all’estero delle partite di campionato nazionale. Tuttavia, dato che il quadro normativo Fifa pertinente, attualmente in fase di revisione, non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo Uefa ha preso con riluttanza la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste ad esso sottoposte”.

La nota dell’Uefa prosegue: “Parallelamente, tutte le federazioni nazionali Uefa hanno confermato il loro impegno a collaborare con la Uefa prima di presentare qualsiasi richiesta futura. Così facendo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo”. Dopo l’annuncio della decisione, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l’ampiezza di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata”.

Ceferin ha poi ribadito quanto si legge nel comunicato: “Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa”.