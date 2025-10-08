Il calciatore del Milan, dal ritiro della nazionale francese, aveva dichiarato: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che giocheremo una partita in Australia. È completamente folle"

Spesso ci si lamenta delle dichiarazioni troppo democristiane dei calciatori. Ma appena qualcuno di loro prova a esprimere un parere, ecco arrivare subito i potenti del pallone a zittirli. L’ultimo caso riguarda Milan–Como, la partita di Serie A che si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 7-8 febbraio. Per alcuni è una follia, per altri un’opportunità economica e di marketing. Il centrocampista francese del Milan, Adrien Rabiot, ha provato a dire la sua dal ritiro della Francia. Apriti cielo. È arrivata subito la replica dell’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo: ” Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna”.

Milan-Como a Perth, Rabiot: “È completamente folle”

Una replica – quella di De Siervo – che arriva a circa 24 ore dalle parole di Adrien Rabiot, giocatore del Milan e quindi direttamente coinvolto nella lunga trasferta, riportate da Le Figaro dal ritiro della nazionale francese: “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A in Australia. È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre”.

Diretto, senza giri di parole, Rabiot ha detto la sua, scatenando la reazione dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, a margine dell’assemblea di Lega all’Olimpico di Roma: “Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio – ha detto l’ad della Lega -. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero”.

E poi, ancora, De Siervo ha precisato: “La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. La sfida organizzativa è complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia in una business class dall’altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare”.