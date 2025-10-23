Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese. Intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Due invece gli adulti feriti. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi.

Il bambino, a quanto risulta, viaggiava seduto sul sedile posteriore, insieme al suo papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne. L’impatto è stato molto violento, uno dei mezzi è finito fuori strada. Immediato l’intervento del 118, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Feriti in modo più lieve il padre, di origine albanese e residente a Minerbio, e l’altro automobilista. I mezzi sono sotto sequestro.