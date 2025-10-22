“L’ex marito si vedeva che non era normale. Poi è da un mese che praticamente io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. E mi sono chiesta, ma la sta stalkerizzando? Era da un mese che lo vedevo che la controllava” Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa di Luciana Ronchi, la donna di 52 anni accoltellata a Milano davanti all’ingresso della sua abitazione in via Giuseppina Grassini 5. “Lei si è lasciata col marito perché non andavano d’accordo. Non stavano insieme da qualche anno, da tre anni. Però lei non ne poteva più e è riuscita, basta, l’ha lasciato“, ha spiegato. Mi ha raccontato delle sue problematiche con l’ex marito che non andavano d’accordo”. “Lei era una donna “normalissima, dolce, affezionata e le piacevano tantissimo i cani. Aveva fino a un anno e mezzo fa un cane che è stato male, l’ha operato, ha fatto di tutto per operare questo cane e non aveva neanche tantissimi soldi. Lei ha dovuto chiedere un prestito”, ha concluso .