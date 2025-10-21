Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:14

Inneggiava alla jihad su TikTok, arrestato nel Salernitano: “Più di 200 video e immagini sui social”

di Vincenzo Iurillo
E' accusato di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo. Sui social aveva molto successo, tra follower, like e condivisione
Inneggiava alla jihad su TikTok, arrestato nel Salernitano: “Più di 200 video e immagini sui social”
Icona dei commenti Commenti

Ha pubblicato su TikTok più di 200 tra video ed immagini inneggianti al terrorismo jihadista il 33enne di origini tunisine, O.S., arrestato stamane. Il Gip di Salerno gli contesta i reati di istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici. O. S. ha continuato a postare e pubblicare anche dopo una perquisizione locale e personale del novembre scorso. Di qui la sua “condotta particolarmente pervicace”, si legge in un comunicato diffuso dalla Procura di Salerno, tra gli elementi che hanno convinto il Gip a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.

O. S. è domiciliato a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Da qui, attraverso profili TikTok e social a lui riconducibili, ha costruito una vastissima platea di follower e notevoli quantità di condivisioni e like per materiale video di stampo apologetico.

L’indagine è stata coordinata dal gruppo antiterrorismo della Procura di Salerno e condotta dai carabinieri del Ros. Hanno lavorato sugli accertamenti preliminari della polizia postale di Ancona, grazie ai quali è stato individuato su TikTok il profilo riconducibile all’indagato e la mole delle immagini di propaganda della strategia terroristica di matrice islamica. Una propaganda finalizzata, secondo gli inquirenti, anche al procacciamento di nuovi affiliati.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione