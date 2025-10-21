E' accusato di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo. Sui social aveva molto successo, tra follower, like e condivisione

Ha pubblicato su TikTok più di 200 tra video ed immagini inneggianti al terrorismo jihadista il 33enne di origini tunisine, O.S., arrestato stamane. Il Gip di Salerno gli contesta i reati di istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici. O. S. ha continuato a postare e pubblicare anche dopo una perquisizione locale e personale del novembre scorso. Di qui la sua “condotta particolarmente pervicace”, si legge in un comunicato diffuso dalla Procura di Salerno, tra gli elementi che hanno convinto il Gip a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.

O. S. è domiciliato a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Da qui, attraverso profili TikTok e social a lui riconducibili, ha costruito una vastissima platea di follower e notevoli quantità di condivisioni e like per materiale video di stampo apologetico.

L’indagine è stata coordinata dal gruppo antiterrorismo della Procura di Salerno e condotta dai carabinieri del Ros. Hanno lavorato sugli accertamenti preliminari della polizia postale di Ancona, grazie ai quali è stato individuato su TikTok il profilo riconducibile all’indagato e la mole delle immagini di propaganda della strategia terroristica di matrice islamica. Una propaganda finalizzata, secondo gli inquirenti, anche al procacciamento di nuovi affiliati.