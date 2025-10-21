Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Il Comune di Napoli ha diramato un avviso alla cittadinanza invitandola ad adottare alcune misure cautelative quali la chiusura immediata di tutte le finestre
Un incendio è divampato attorno alle 21:50 di lunedì 20 ottobre nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Il rogo è scoppiato all’interno di un deposito di ricambi auto conosciuto col nome “Martinelli”.
Dieci famiglie sono state evacuate: le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. L’Enel è intervenuta su una cabina elettrica. Il Comune di Napoli ha diramato un avviso alla cittadinanza invitandola ad adottare alcune misure cautelative quali la chiusura immediata di tutte le finestre e le porte per limitare l’esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall’incendio. “La situazione – fa sapere la Prefettura dopo la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi – è attentamente monitorata”.
