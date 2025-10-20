Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti

Un treno ha travolto tre giovani alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. Uno di loro è morto, gli altri due sono feriti: uno è ricoverato in codice rosso e uno in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano.

A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.