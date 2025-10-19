Il mondo FQ

Ragazza aggredita dall’ex fidanzato alla fermata del bus: il 40enne era già stato denunciato per revenge porn

di F. Q.
Una ragazza è stata aggredita dall’ex fidanzato a Varese. L’uomo, un 45enne con precedenti per droga, l’ha picchiata a una fermata dell’autobus davanti a dei testimoni. Uno di loro, un conoscente della giovane, ha chiamato il 112. Gli agenti hanno inizialmente convalidato l’arresto del 45enne con l’accusa di atti persecutori. L’uomo è stato poi rimesso in libertà. Il gip del tribunale di Varese Alessandro Chionna ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento, con la possibilità di arresto in caso di violazione della misura. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La giovane ha soli 19 anni e aveva già denunciato due volte l’ex compagno per aver diffuso foto intime senza consenso. Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto stupito negativamente dalla vicenda: “È assurdo che l’aggressore sia già stato rimesso in libertà”, ha dichiarato, rinnovando “l’appello alle vittime di denunciare prontamente ogni avvisaglia di comportamenti anomali, rivolgendosi anche ai Centri antiviolenza della Regione Lombardia”.

