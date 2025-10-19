Incidente mortale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Un’auto con a bordo 5 giovani si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. Tre ventenni sono morti sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi sono rimasti incastrati nell’abitacolo della Peugeot 207.

Un quarto giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, con fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Non sarebbe in pericolo di vita. È stato sbalzato fuori dall’auto nell’impatto.

Un quinto occupante dell’auto ha riportato ferite di media entità. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) e le forze dell’ordine.

Le vittime, tutte vicentine, sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, comune dell’Altopiano di Asiago, del 2005, Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004, e Riccardo Gemo, residente a Creazzo, nell’hinterland di Vicenza, del 2005.

“Abbiamo visionato le immagini di videosorveglianza che sono chiarissime purtroppo. Questi ragazzi scendevano ad altissima velocità da via Lavarone e, senza dare la precedenza, hanno inforcato un’aiuola spartitraffico andando a collidere contro un segnale stradale che viene completamente divelto. Nelle immagini si vede come un fuoco d’artificio quando la macchina impatta”, ha raccontato il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, come riporta il Corriere del Veneto. “L’auto è andata a sbattere contro una rotatoria, volando oltre l’aiuola”.