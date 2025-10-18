Il mondo FQ

Saluti romani, insulti e tensione coi pro-Pal: il presidio dell’ultradestra a Milano – Video

di Local Team per Il Fatto
Dietro il raduno il Movimento delle bandiere fondato dalla giornalista Azzurra Barbuto
Attimi di tensione si sono verificati in piazza Oberdan, a Milano, sabato 18 ottobre quando un gruppo di persone ha esposto bandiere palestinesi a poca distanza da un presidio di estrema destra, composto da un centinaio di persone del Movimento delle Bandiere della giornalista Azzurra Barbuto e dei Patrioti italiani di Frank Mascia. Una volta scorte le bandiere, i militanti dell’ultradestra si sono avventati verso il cordone di poliziotti presente gridando insulti e facendo saluti romani. Sventolate bandiere tricolori e cantato l’inno italiano. “Il movimento delle bandiere è nato un mese fa perché la nostra bandiera è stata ammainata per issare nelle istituzioni, nelle chiese e nell’Università la bandiera di un altro Stato che non rappresenta nostri valori” ha detto Barbuto riferendosi alla bandiera palestinese.

