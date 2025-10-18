Una vita di sacrifici, prima come segretaria, poi in età pensionabile come colf fino a quando per una malattia aveva cercato accoglienza in una Rsa di Treviso. È stata un vita modesta quella di Anna Maria Battistuzzi, una donna riservata, senza una famiglia e una rete sociale solida. Ma dietro questa immagine di solitudine si nascondeva una figura con una passione per la finanza e la Borsa. La donna, 79 anni, originaria di Conegliano – provincia di Treviso – è morta qualche giorno fa in una Rsa di Piacenza. Nel tempo era riuscita a costruirsi un patrimonio milionario, un’eredità che ha deciso di lasciare alle persone più fragili e nelle sue stesse condizioni, donando tutto alla casa di riposo e centro servizi per persone non autosufficienti Fenzi, nella sua Conegliano.

Tutti i suoi immobili e le sue risorse economiche sono state lasciate all’ospizio che non aveva potuto accettarla per la mancanza di posti adeguati al trattamento delle sue patologie. “Non conoscevamo la signora Anna Maria – spiega il presidente di Casa Fenzi, Karim Zambon, al Corriere del Veneto – Siamo stati contattati solo recentemente dall’amministratrice di sostegno e dal notaio. È stata una sorpresa. Il gesto che ha compiuto è straordinario, e crediamo che abbia pensato a tante persone che si trovano in difficoltà come lei. È un atto di grande cuore, che ci commuove e ci responsabilizza”.

I dettagli testamentari sono ancora in fase di definizione, ma la direzione di Casa Fenzi conferma l’intenzione di rispettare pienamente le volontà della benefattrice. Il funerale di Anna Maria Battistuzzi si terrà, lunedì 20 ottobre, proprio nell’ospizio di Conegliano, come da sue indicazioni.

Immagine d’archivio