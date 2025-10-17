Il mondo FQ

Attentato a Sigfrido Ranucci: le immagini dell’auto distrutta e i danni della bomba

Il video girato dal conduttore di Report mostra l'auto distrutta e i detriti sparsi dopo l'esplosione avvenuta a Pomezia
L’auto distrutta e quella accanto danneggiata, oggetti sparsi ovunque dentro il giardino di casa e sull’asfalto all’esterno della sua casa. Ecco i danni dell’attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in un video girato dallo stesso giornalista subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco dopo l’esplosione di una bomba sotto la sua automobile parcheggiata accanto alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Pomezia.

