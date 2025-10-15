L'omicida, Gianluca Soncin, 52 anni ha tentato il suicidio ma non sarebbe in pericolo di vita. L'ultimo tentativo della vittima per salvarsi: quando hanno suonato gli agenti, lei ha mentito al suo aggressore dicendo "E' Glovo". A chiamare il 112 sono stati i vicini che hanno assistito anche all'aggressione