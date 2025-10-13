Il mondo FQ

Volley femminile Serie A1, seconda giornata: Chieri piega Milano al tie-break, Novara e Scandicci in vetta | Tutti i risultati e la nuova classifica

Vittorie nette per Conegliano, Bergamo e Monviso. Antropova ancora dominante. Il match di giornata è però stato quello del PalaFenera
Novara e Scandicci rimangono al comando dopo il secondo turno della Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile. Ci sono stati solo tre incontri terminati con 3-0 netti (Bergamo, Conegliano e Monviso volley), è arrivato il primo successo stagionale di Firenze al quinto set e il colpo di Chieri contro Milano al termine di un match lunghissimo. Novara ha difeso invece la vetta vincendo contro l’Eurotek Laica Uyba, grazie a una super prova di squadra, con il premio di Mvp che è andato a Igiede. A Scandicci invece le padrone di casa hanno vinto con un altro 3-1 su Perugia e rimangono in vetta insieme a Novara: Antropova ancora Mvp del match.

Il match di giornata è però stato quello del PalaFenera: Chieri ha infatti superato Milano al tie-break dopo un primo set infinito e una sfida sempre in equilibrio. Nemeth ha guidato con qualità l’attacco di Chieri, Nervini è stata invece l’Mvp del match, mentre per Milano la “solita” Egonu in evidenza, oltre a un’ottima prestazione a muro di Kurtagic. Vittoria netta invece per Conegliano: tre set in controllo con Haak ancora decisiva e premiata come migliore in campo. Primi tre punti anche per Monviso, che ha vinto a Macerata con una prova corale guidata da Malual, e per Bergamo, solida contro San Giovanni in Marignano. A Vallefoglia, infine, Firenze ha ritrovato il sorriso al quinto set, vincendo 11-15 al tie break decisivo.

I risultati

Igor Gorgonzola Novara–Eurotek Laica Uyba 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-20)
Cbf Balducci HR Macerata–Wash4green Monviso Volley 0-3 (18-25, 16-25, 17-25)
Reale Mutua Fenera Chieri ’76–Numia Vero Volley Milano 3-2 (36-34, 19-25, 25-23, 16-25, 15-12)
Savino Del Bene Scandicci–Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-20, 25-18, 23-25, 28-26)
Megabox Ond. Savio Vallefoglia–Il Bisonte Firenze 2-3 (11-25, 25-20, 20-25, 26-24, 11-15)
Bergamo–Omag-Mt San Giovanni in M.No 3-0 (25-16, 25-20, 25-18)
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano–Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-18, 25-16, 26-24)

La nuova classifica

  1. Igor Gorgonzola Novara 6
  2. Savino Del Bene Scandicci 6
  3. Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 5
  4. Reale Mutua Fenera Chieri ’76 5
  5. Numia Vero Volley Milano 4
  6. Wash4green Monviso Volley 3
  7. Bergamo 3
  8. Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3
  9. Il Bisonte Firenze 2
  10. Honda Cuneo Granda Volley 2
  11. Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1
  12. Eurotek Laica Uyba 1
  13. Cbf Balducci HR Macerata 1
  14. Omag-Mt San Giovanni in M.No 0

Il prossimo turno

15 ottobre alle ore 19:15
Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
15 ottobre alle ore 20:00
Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci HR Macerata
15 ottobre alle ore 20:30
Eurotek Laica Uyba – Bergamo
Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Wash4green Monviso Volley
Numia Vero Volley Milano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Omag-Mt San Giovanni in M.No – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
Honda Cuneo Granda Volley – Savino Del Bene Scandicci

