La nuova stagione si è aperta con le 14 squadre tutte in campo nel “Monday Night”: vittoria netta anche per Novara, brillano le azzurre Antropova, Nervini e Gray nei successi di Scandicci e Chieri

La nuova stagione della Serie A1 Tigotà di volley femminile si è aperta con le quattordici squadre tutte in campo nel “Monday Night” che ha dato il via al campionato migliore del mondo. Milano e Novara partono subito forte, mentre Conegliano – con lo scudetto sul petto – fatica ma riesce a spuntarla al tie-break.

Al PalaArena di Monza, il derby lombardo ha confermato le ambizioni della Numia Vero Volley Milano, capace di superare Bergamo con una prestazione solida. Paola Egonu, alla prima uscita da capitana, si è subito distinta guidando le compagne con autorevolezza e conquistando il premio di MVP. Positive anche le nuove arrivate Lanier e Piva, mentre la squadra orobica ha mostrato buoni segnali in attacco nonostante la sconfitta. Avvio convincente anche per l’Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa sul campo di San Giovanni in Marignano. Le piemontesi, fresche del successo nella Courmayeur Cup, hanno saputo imporsi con ordine su una neopromossa combattiva. Tolok e Igiede hanno dato continuità al buon momento di forma, mentre le romagnole hanno mostrato carattere e organizzazione, pur senza riuscire a strappare un set.

Scandicci e Chieri confermano la propria solidità, pur concedendo un parziale alle avversarie. La Savino Del Bene si impone in trasferta contro Monviso Volley, trascinata da un’ispirata Ekaterina Antropova, ancora una volta protagonista assoluta. In evidenza anche la neoarrivata Avery Skinner e il buon lavoro a muro di squadra. Successo netto per Chieri, che domina a Firenze grazie a un gioco efficace e alle prestazioni convincenti di Anna Gray e Stella Nervini, entrambe decisive nei momenti chiave.

Il match più combattuto si è giocato a Busto Arsizio, dove le campionesse d’Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano hanno dovuto rimontare due set per avere la meglio su una Uyba sorprendente. Le lombarde, trascinate da Josephine Obossa, hanno messo in difficoltà le venete in avvio, prima che Isabelle Haak salisse in cattedra firmando la rimonta e la vittoria. Successi al tie-break anche per Vallefoglia, che espugna Perugia al termine di una sfida equilibrata, e per Cuneo, protagonista di una rimonta da 0-2 a Macerata guidata da una straordinaria Binto Diop.

Risultati prima giornata

Eurotek Laica Uyba–Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2-3 (25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15)

Wash4green Monviso Volley–Savino Del Bene Scandicci 1-3 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26)

Il Bisonte Firenze–Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (13-25, 15-25, 25-21, 15-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia–Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (26-28, 26-24, 25-18, 18-25, 13-15)

Numia Vero Volley Milano–Bergamo 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Omag-Mt San Giovanni in M.No–Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25, 23-25, 23-25)

Cbf Balducci HR Macerata–Honda Cuneo Granda Volley 2-3 (30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16)

La nuova classifica

Igor Gorgonzola Novara 3 Numia Vero Volley Milano 3 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3 Savino Del Bene Scandicci 3 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2 Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 Honda Cuneo Granda Volley 2 Cbf Balducci HR Macerata 1 Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1 Eurotek Laica Uyba 1 Wash4green Monviso Volley 0 Il Bisonte Firenze 0; 13. Bergamo 0 Omag-Mt San Giovanni in M.No 0

Il prossimo turno

Sabato 11 ottobre ore 20:30

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Domenica 12 ottobre ore 16:00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Honda Cuneo Granda Volley

Domenica 12 ottobre ore 17:00

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Laica Uyba

Cbf Balducci HR Macerata – Wash4green Monviso Volley

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

Bergamo – Omag-Mt San Giovanni in M.No

Domenica 12 ottobre 18:00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Numia Vero Volley Milano