Una grossa crepa rompe il parabrezza dell’aereo: panico sul volo della Nazionale nigeriana, atterraggio d’emergenza. Cos’è successo

Paura per Lookman, Osimhen e compagni: partiti da Luanda, i piloti hanno deciso di tornare indietro dopo essersi accorti del problema
Momenti di paura per la Nigeria durante il volo di ritorno dopo la trasferta vittoriosa in Lesotho, nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’aereo sul quale viaggiavano Lookman e Osimhen tra i tanti è stato infatti costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, capitale dell’Angola dopo alcuni minuti dal decollo. Il mezzo si era infatti fermato in Angola in una sosta prevista per il rifornimento di carburante e dopo aver ripreso nuovamente il volo, ha mostrato i primi problemi.

I due piloti si sono infatti immediatamente accorti di una crepa sul parabrezza e hanno deciso di fare marcia indietro. Come riporta il Sun, l’atterraggio è avvenuto senza incidenti, anche se a bordo la tensione era altissima. “Il pilota ha svolto un ottimo lavoro nel riportare in sicurezza l’aereo a Luanda”, è stato il commento della Federcalcio nigeriana. Nessun ferito, ma tanta paura per la formazione africana, che è poi salita su un altro aereo ed è ripartita alla volta di Uyo, dove martedì alle ore 18 si giocherà il match contro il Benin, fondamentale in ottica qualificazione. La Nigeria, al momento, è terza nel proprio girone con 14 punti e ha bisogno dei tre punti contro il Benin, capolista del gruppo, che di punti ne ha 17. In seconda posizione c’è il Sudafrica a quota 15.

