Jack Draper, tennista britannico di 23 anni fermo per infortunio dopo il ritiro al secondo turno degli Us Open, è finito al centro del gossip in Inghilterra. E la ragazza con cui avrebbe flirtato dà ancora più “benzina” alla storia che ha infiammato la Gran Bretagna: il tennista – secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi – è uscito con Lauryn Goodman, 33 anni, protagonista di alcuni reality nazionali e conosciuta anche in Italia per la relazione con Kyle Walker, ex terzino di Manchester City e Milan. I due hanno pure avuto due figli, ma il giocatore era ancora sposato con Annie Kilner, con cui Walker aveva già avuto tre figli. Il flirt con Draper è invece nato su Raya, l’app di dating per celebrità, dove le persone famose si conoscono distanti dai riflettori. O almeno credono.

Draper e Goodman si sono incontrati, per un caffè, una prima volta nel sud di Londra il 10 settembre. Ad aprile i due si erano conosciuti su Raya. Dopo quel primo incontro, non c’è però stato un seguito, ma la vicenda è finita in breve tempo sui tabloid britannici, al punto che sono trapelati anche alcuni messaggi privati tra i due. Draper le avrebbe inviato foto a torso nudo, chiedendole di “fare un bagno nella vasca idromassaggio“, ma Lauryn – come viene raccontato in Inghilterra – non si sarebbe lasciata andare, forse non invaghita dall’aspetto fisico del tennista.

“Era molto più alto di lei, flirtavano mentre lui le offriva un caffè. Li ho visti andar via insieme“, la testimonianza del barista del bar al Daily Mail. “Sono andati via insieme, lui la proteggeva dalla pioggia e l’ha invitata ad andare a casa visto il maltempo, ma dopo un bacio i due si sono separati”, si legge ancora sui quotidiani britannici. Un’altra fonte al Daily Mail ha poi raccontato come tutto questo gossip sia stato per Draper un “campanello d’allarme”, al punto che ha deciso di fare un passo indietro.