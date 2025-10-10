Il mondo FQ

Auger-Aliassime ko a Shanghai e Musetti ringrazia: ora le Finals dipendono (di nuovo) da lui | La nuova classifica Race

di F. Q.
L'azzurro mantiene così 530 punti di vantaggio sul diretto rivale: tutti i suoi inseguitori sono stati eliminati dal Masters 1000 cinese
L’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai aveva complicato il cammino verso le Atp Finals di Lorenzo Musetti, che a distanza di due giorni però respira e “ringrazia” Arthur Rinderknech. Il francese ha infatti sconfitto Felix Auger-Aliassime, principale rivale di Musetti nella corsa verso le Finals a Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. 6-3, 6-4 il finale in favore del tennista transalpino, che vola così in semifinale facendo un favore a Musetti. Dopo questa partita – e con l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime – Musetti rimane ottavo nella classifica Race che decreterà gli otto che andranno a Torino, a +530 punti proprio dal canadese.

Fallita così l’opportunità di Auger-Aliassime di superare l’italiano: in caso di vittoria del torneo, infatti, l’attuale numero 10 della Race (il nono è Draper, che ha però già finito la sua stagione per infortunio) avrebbe toccato quota 3.705, superando Musetti. Così non è stato. Adesso il futuro torna nelle mani del carrarino, che giocherà gli ultimi tornei annuali per ottenere l’aritmetica certezza di giocare tra i migliori otto del 2025, in attesa anche di capire se Djokovic parteciperà o meno (in quel caso libererebbe un ulteriore posto).

La classifica Race aggiornata

Di seguito ecco la classifica Race aggiornata dopo la sconfitta di Felix Auger-Aliassime, partendo dal quinto posto, considerando che il quarto è occupato da Alexander Zverev che ha 4.230 punti. Tra parentesi i punti di vantaggio di Musetti sui suoi inseguitori, tutti eliminati dal Masters 1000 di Shanghai.

  • 5. Taylor Fritz 3.785 pt
  • 6. Ben Shelton 3.720 pt
  • 7. Alex De Minaur 3.545 pt
  • 8. Lorenzo Musetti 3.435 pt
  • 9. Jack Draper 2.990 pt (+345 pt) *
  • 10. Felix Auger-Aliassime 2.905 pt (+530 pt)
  • 11. Casper Ruud 2.495 pt (+940 pt)
  • 12. Holger Rune 2.490 pt (+945 pt)
    *stagione finita

I tornei rimasti in calendario

  • Almaty (Atp 250, 13-19 ottobre)
  • Bruxelles (Atp 250, 13-19 ottobre)
  • Stoccolma (Atp 250, 13-19 ottobre)
  • Vienna (Atp 500, 20-26 ottobre)
  • Basilea (Atp 500, 20-26 ottobre)
  • Parigi (Masters 1000, 27 ottobre-2 novembre)
  • Atene (Atp 250, 2-8 novembre)
  • Metz (Atp 250, 2-8 novembre)

