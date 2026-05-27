Nuove accuse agli arbitri: “Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall’alto”. La Procura Figc apre un’inchiesta

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Un nuovo caso rischia di travolgere l’Associazione italiana arbitri in una fase già delicata, segnata dall’inchiesta della Procura di Milano sull’ex designatore Gianluca Rocchi e dalle tensioni interne sul futuro dell’Aia. La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato da Guido Alfonsi, presidente della sezione Aia dell’Aquila, che denuncia presunte anomalie nelle valutazioni arbitrali dell’ultima giornata di campionato e nella conseguente dismissione di Federico Dionisi dai ruoli Can A-B. Al centro del caso c’è il voto assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi per Lazio-Pisa e un sospetto cambio di osservatori arbitrali, secondo Alfonsi. La valutazione finale assegnata a Ferrieri Caputi ha inciso sulla classifica finale di rendimento, salvando dalla dismissione l’arbitro Antonio Rapuano.

Il caso Ferrieri Caputi e il cambio di osservatore

Secondo la ricostruzione di Alfonsi, riportata dalla Gazzetta dello Sport, inizialmente per Lazio-Pisa era stato designato come osservatore arbitrale Andrea Antonelli, poi spostato su Napoli-Udinese. Al suo posto all’Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato invece al Maradona. Un’inversione considerata sospetta da Alfonsi. Rossomando ha assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi il voto di 8,40, molto basso. La valutazione si è rivelata insufficiente per mantenerla tra i primi 25 arbitri della graduatoria stagionale. Quel punteggio ha provocato il suo arretramento in classifica, con effetti diretti sulla permanenza di altri arbitri nei ruoli Can A-B. Nello specifico, appunto, ha riportato Rapuano in Top-25 e penalizzato indirettamente Dionisi. La Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già deciso di acquisire documenti e interrogare le persone coinvolte per verificare eventuali responsabilità. Nel mirino potrebbe finire anche Dino Tommasi, il designatore ad interim dopo l’uscita di scena di Rocchi.

Le accuse di Guido Alfonsi: “Voto indotto dall’alto”

Nell’esposto inviato alla Procura federale e anche a Maurizio Ascione (il pm che ha in mano l’inchiesta milanese), Alfonsi usa toni durissimi. Secondo il presidente della sezione aquilana, la dismissione di Dionisi sarebbe stata il risultato di un meccanismo già pianificato: “Le modalità delle dismissioni di Dionisi, lasciano, a tacer d’altro, perplessi per le modalità con cui appaiono evidentemente pianificate. La valutazione di 8,40 è l’unica che avrebbe senz’altro determinato la dismissione di Federico Dionisi, vittima indiretta di questo inenarrabile piano”. E ancora: “Tutti gli associati hanno assistito a quella che potrei definire, senza possibilità di smentita, la ‘consumazione di una inconfutabile ingiustizia’”. Alfonsi sostiene inoltre che il voto assegnato a Ferrieri Caputi sarebbe stato condizionato: “È innegabile che il voto di 8,40 assegnato all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi appare certamente indotto dall’alto, vista la sua direzione di gara, esente da errori”.

Come funziona il meccanismo delle dismissioni

Ogni stagione l’Aia deve dismettere cinque arbitri della Can A-B. Il regolamento prevede che vengano dismessi tutti i direttori di gara con oltre dieci anni di anzianità che restano fuori dalla top 25 della graduatoria di rendimento. Quest’anno tra gli arbitri senior fuori dai primi 25 ci sono Abisso, Piccinini e Pezzuto, che quindi saluteranno la Serie A e le Serie B. Gli altri due dismessi risultano Massimi e Dionisi, rispettivamente ultimo e penultimo in graduatoria. Rapuano, anch’egli con oltre dieci anni di anzianità, si è salvato grazie al 25esimo posto. Se Ferrieri Caputi avesse ricevuto un voto più alto nell’ultima giornata, sarebbe salita proprio al 25esimo posto, facendo uscire Rapuano dalla top 25. In quel caso i dismessi per anzianità sarebbero stati quattro e Dionisi avrebbe mantenuto il posto.