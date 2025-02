Lauryn Goodman è pronta a raggiungere Kyle Walker. L’influencer, nonché sua amante, sta impacchettando le scatole del trasloco: lascerà il Regno Unito dopo il trasferimento dell’inglese al Milan in una sessione di mercato invernale che ha di fatto sconfessato gli acquisti estivi della dirigenza rossonera. Il quotidiano britannico The Sun svela come la relazione del calciatore con la moglie Annie Kilner stia ora affrontando un nuovo problema: la donna da cui ha avuto due figli al di fuori del matrimonio ha in programma di volare in Italia entro pochi giorni mentre lei, al momento, rimane in Inghilterra.

“Lauryn era felice quando Walker ha firmato per l’Italia perché l’Arabia Saudita (in precedenza pensava di trasferirsi lì) sarebbe stata un po’ troppo lontana, ma l’Italia era a un tiro di schioppo. – ha dichiarato una fonte anonima al tabloid – L’Italia poi è molto più bella esteticamente. Lauryn è entusiasta di cominciare questa nuova avventura con i suoi figli”. L’influencer e il terzino ex Manchester City hanno avuto un primo figlio nel 2019 mentre il calciatore era in crisi con la moglie Annie Kilner.

Pur avendo superato (in un primo momento) il periodo di difficoltà con la propria sposa, Walker e Goodman hanno continuato a frequentarsi e nell’ottobre del 2022 è nata la secondogenita Kinara. Sempre il The Sun, lo scorso 28 gennaio, aveva anticipato la possibilità che l’amante del calciatore potesse raggiungerlo a Milano, cosa che avrebbe mandato su tutte le furie la moglie del 34enne che infatti non era con lui al momento della sua presentazione come nuovo giocatore del Milan.