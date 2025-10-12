“Nel piano di pace proposto da Trump e Netanyahu ci sono troppi assenti. Anzitutto i palestinesi, cooptati da tecnocrati. Dove sono?”. Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, a Perugia dove partecipa alla Marcia per la pace. “Dov’è la Cisgiordania e dov’è la giustizia?” ha aggiunto.

“Quello che è stato fatto a Gaza – ha detto ancora Albanese – non è l’esito di un terremoto, ma frutto di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggerla. Tutto questo non c’è. Si parla di una ricostruzione sulle macerie e sulle fosse comuni, ma non di ricucire lo strappo fatto all’anima di quel popolo. Sono molto preoccupata. Certo quello che abbiamo oggi dopo due anni di genocidio è merito di Trump, ma secondo me non porterà alla pace se per pace si intende la fine della violenza. Non succederà”. Della Marcia, Albanese ha detto che “è bella, con tanta gente e consapevole”.