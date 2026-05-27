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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 21:36

Aprilia, ragazzina di 14 anni muore dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bici

di Redazione Cronaca
La ragazzina si trovava su via Genio Civile. Inutili i soccorsi. Alla guida dell'auto una donna di 56 anni che si è fermata dopo l’impatto per prestare soccorso
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Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un’auto: è morta questo pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, una ragazzina di 14 anni (e non 11 anni come inizialmente dichiarato). Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 15.30 l’11enne, in sella alla sua bici, si stava immettendo da via Tesino nella centrale via del Genio Civile. Lì è stata investita da una donna italiana 56enne alla guida di una Citroen C1. L’automobilista si è fermata dopo l’impatto a prestare soccorso.

Dopo l’incidente sono immediatamente giunti sul posto i soccorritori del 118, intervenuti anche con un‘eliambulanza ma, nonostante la tempestività, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della ragazzina. Il tratto di strada interessato è stato chiuso mentre intanto gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti, tra alcol test e narcotest. Gli investigatori hanno inoltre disposto il sequestro del cellulare della donna. Giovedì, presso la procura della Repubblica di Latina, verrà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia.

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