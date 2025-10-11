“Verso le 3:30 ho sentito dei rumori, abbiamo guardato fuori ed è iniziato il fuoco dove c’è la sala. Poi dalla sala è andato in camera e in cucina. C’era il figlio, penso, che diceva ‘aiuto, aiutatemi‘. Dopo una decina di minuti sono arrivati i pompieri. Un disastro veramente.” È la testimonianza di un residente in un palazzo nelle vicinanze del condominio di Cornaredo in cui, nella notte tra venerdì e sabato, tre persone (Carmela Greco, 82 anni, il marito 88enne Benito Laria e loro figlio Carlo Laria, di 55 anni) sono morte a causa di un incendio.

Un altro vicino ha raccontato che di notte ha sentito bussare alla porta ed era Benito che urlava e chiedeva aiuto. In quel momento però la casa era già completamente avvolta delle fiamme e c’era già tantissimo fumo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’88enne sarebbe morto nel tentativo di salvare la moglie: il figlio sarebbe stato, invece, il primo a morire.