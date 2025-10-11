A Cagliari l’ultima giornata del convegno nazionale degli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi). Per tre giorni il capoluogo sardo è stato teatro i “dialoghi”, incontri, seminari e momenti di analisi e proposte, offrendo un’importante occasione di confronto e approfondimento. Qui si sono dati appuntamento 500 avvocati giuslavoristi arrivati da tutta Italia. A chiudere il convegno il dialogo su “Etica, responsabilità e nuove tecnologie” con Angela Condello e Giovanni Maria Flick moderato dal direttore del Fatto.it e condirettore del Fatto quotidiano, Peter Gomez.