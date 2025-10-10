Il mondo FQ

“Sono senza parole, Nobel per la pace è di tutto il nostro popolo”: la reazione di Maria Corina Machado alla telefonata da Oslo

La leader dell'opposizione venezuelana ha risposto così alla chiamata con cui le veniva annunciato il premio
“Sono senza parole”. Così Maria Corina Machado ha risposto alla telefonata del segretario del comitato Nobel, Kristian Berg Harpviken, che l’ha informata telefonicamente della decisione di assegnarle il Nobel per la Pace.

“Questo è un premio per un intero movimento. Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicura che vinceremo. Questo è, naturalmente, il più grande riconoscimento per il nostro popolo, che lo merita davvero”, ha aggiunto l’ex deputata, leader dell’opposizione in Venezuela, emozionata per la notizia.

