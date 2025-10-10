Notte di attacchi in Ucraina, con le infrastrutture energetiche nel mirino della Russia: blackout elettrici sono in corso nella Capitale ma anche nelle regioni di Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. Un “attacco massiccio” secondo un esponente del governo ucraino”. La Russia ha lanciato oltre 450 droni e 30 missili contro l’Ucraina, ha dichiarato Zelensky sul suo canale Telegram. “Ad oggi, sono più di 20 i feriti in tutto il Paese – ha aggiunto il presifente ucraino – Purtroppo, un bambino è morto a Zaporizhzhia a seguito dell’attacco”. Nella regione dove risiede la centrale nucleare, secondo il capo dell’amministrazione militare Ivan Fedorov, sono stati sferrati almeno 7 attacchi: almeno tre feriti, oltre al decesso del bimbo di 7 anni.

Attacco alla Capitale: blackout elettrici problemi idrici – Nel centro di Kiev sono arrivati i droni russi e le esplosioni: dodici persone sono rimaste ferite per via di un incendio in un edificio residenziale di 17 piani. Parte della città – sulla riva sinistra del fiume Dnepr – è senza elettricità. Lo hanno riferito il capo dell’amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko e il sindaco Vitali Klitschko, citati da Ukrainska Pravda. I tecnici del settore energetico stanno lavorando al ripristino della rete elettrica. Anche Dtek (la compagnia energetica) ha comunicato che è già al lavoro per ripristinare la fornitura, dando priorità agli impianti di infrastruttura critica. Nella capitale si registrano anche problemi con l’approvvigionamento idrico.

Bambini evacuati a Kramatorsk – Le autorità hanno ordinato l’evacuazione dei bambini e dei loro tutori dalla città di Kramatorsk e dagli insediamenti dei dintorni, a una ventina di chilometri dal fronte nella regione del Donetsk, La decisione è giunta dopo gli ultimi attacchi della Russia. In particolare la scorsa settimana, con un drone Fpv a fibra ottica, un sistema in via di perfezionamento per consentire attacchi di precisione nelle retrovie del fronte.

Zelensky invoca aiuto per la difesa aerea – Il leader ucraino su X è tornato a denunciare gli attacchi della Russia: è “l’infrastruttura civile ed energetica il principale obiettivo” di Putin, “insieme, possiamo proteggere la popolazione da questo terrorismo“. Il presidente ucraino ribadisce la chiamata alle armi per per gli Usa e il Vecchio continente: “Quello che serve non sono gesti simbolici, ma azioni decisive da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e del G7 nella fornitura di sistemi di difesa aerea e nell’applicazione delle sanzioni“.

Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi aerei contro gli impianti energetici e le reti ferroviarie ucraine. Mosca sta cercando di “creare il caos”, ha dichiarato giovedì Volodymyr Zelensky. L’Ucraina ha risposto intensificando i propri attacchi con droni e missili sul territorio russo. Una tattica che sta dando “risultati”, anche con l’aumento dei prezzi del carburante in Russia, ha aggiunto il presidente ucraino.