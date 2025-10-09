Milan-Como a Perth, in Australia. Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni la Uefa ha dato il via libera ai due match di Serie A e Liga che si giocheranno oltreoceano: una decisione che ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha approvato questa scelta e chi invece si è dissociato. A non aver gradito sono stati soprattutto i tifosi, verso i quali però adesso la Liga sta facendo un passo importante.

Con una nota ufficiale – dove innanzitutto viene celebrato l’accordo per una partita negli Usa (“Questa partita rappresenta un passo storico“) – la massima federazione calcistica spagnola ha annunciato misure di compensazione per i tifosi (soprattutto per gli abbonati del Villarreal), “percependone i disagi”, soprattutto dal punto di vista logistico. Motivo per cui “i tifosi del Villarreal potranno viaggiare gratuitamente a Miami per assistere all’incontro. Chi sceglierà di non partecipare riceverà uno sconto del 30% sull’abbonamento, come gesto di ringraziamento per il continuo sostegno e la fedeltà”.

Inoltre le partite – come si specifica nel comunicato – saranno trasmesse in diretta attraverso i canali ufficiali, con contenuti aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visione. Una serie di decisioni mirate a facilitare la trasferta dei tifosi e nello specifico degli abbonati. I due match erano stati approvati dalla Uefa “in via eccezionale, ribadendo la chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato all’estero”. Nonostante la riluttanza di Ceferin, infatti, è arrivato il sì definitivo per un’operazione che – oltre a espandere il brand dei club nel mondo (dato non trascurabile) – porterà milioni di euro nelle casse dei club coinvolti e della Lega.

I calciatori però non gradiscono. Dopo lo sfogo di Rabiot riguardo Milan-Como in Australia (“È assurdo”) – a cui ha risposto l’ad della Lega Serie A De Siervo (“Rabiot dovrebbe rispettare i soldi che guadagna”) – anche Frankie De Jong del Barcellona ha tuonato: “Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d’accordo”, ha dichiarato il capitano dei blaugrana dal ritiro dell’Olanda. “Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori”, ha aggiunto il centrocampista: “I club verranno pagati, ma non sono d’accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d’accordo”.