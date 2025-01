L’Happy Slam è “happy” anche per il conto in banca di Jannik Sinner. La vittoria agli Australian Open ha garantito al tennista azzurro un assegno record, ancor più alto di quello staccato dagli organizzatori per la vittoria a Melbourne dello scorso anno. Il successo del primo torneo Major del 2025 ha portato nelle tasche del numero uno al mondo ben 3.500.000 dollari australiani.

Al cambio attuale, vuol dire che Sinner ha guadagnato 2.104.440 euro. Ad Alexander Zverev, sconfitto in finale, è invece andato 1 milione e 140mila euro. Per tutti gli altri, usciti tra il primo turno e la semifinale, le cifre sono invece oscillate tra i 79mila e i 661mila euro. La vittoria di dodici mesi fa nel torneo australiano era invece valsa a Sinner un assegno da 1.933.403 euro, circa il 10% in meno di quanto ha intascato oggi.

Con il successo odierno Sinner, che è già nella top-10 dei tennisti “paperoni” di tutta la storia, avvicina i 40 milioni di euro versati dagli organizzatori dei tornei durante la sua carriera. Gli oltre 2 milioni di euro incassati in Australia portano infatti il totale dei suoi premi vinti a 37,58 milioni di euro. La cifra, ovviamente, non comprende i guadagni stellari che l’altoatesino si garantisce attraverso gli sponsor, a partire dai 120 milioni di dollari che la Nike sta sborsando in virtù di un contratto firmato negli scorsi anni e valido per un decennio.