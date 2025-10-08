Il mondo FQ

Manifestazione pro-Pal, un’attivista arrestata e quattro cronisti feriti dopo gli scontri a Bologna

di F. Q.
Per mercoledì, dalle 18, i Giovani palestinesi annunciano un nuovo presidio in piazza Maggiore in seguito all’attacco di Israele compiuto nella notte al secondo gruppo di Flotilla
Una ragazza è stata arrestata dalla polizia dopo gli scontri di ieri sera a Bologna, dove si è tenuta la manifestazione non autorizzata per l’anniversario del 7 ottobre, organizzata dai Giovani palestinesi con l’adesione di realtà antagoniste. Gli altri attivisti fermati nel corso della protesta sono stati invece rilasciati e denunciati a piede libero.

Quattro giornalisti sono rimasti feriti e contusi nel corso dei tafferugli, colpiti da manganellate delle forze dell’ordine o oggetti lanciati dal corteo. Per mercoledì, dalle 18, i Giovani palestinesi annunciano un nuovo presidio in piazza Maggiore in seguito all’attacco di Israele compiuto nella notte al secondo gruppo di Flotilla che trasportava verso Gaza medicine e personale sanitario. “Continua lo stato di agitazione permanente”, scrivono nel volantino diffuso sui social.

