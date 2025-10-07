Il mondo FQ

Manifestazione pro Palestina a Bologna, tensioni con la polizia che sequestra megafono e casse – Video

di Local Team per Il Fatto
Tensione con la polizia alla manifestazione pro Gaza organizzata dai Giovani Palestinesi in piazza del Nettuno, a Bologna. Appena alcuni partecipanti hanno iniziato a parlare al megafono e al microfono del sound system sono intervenute le forze dell’ordine per sequestrare megafono e casse. C’è stato un po’ di parapiglia e ci sono stati alcuni spintoni e qualche strattonamento ma non sono stati usati manganelli. Nel frattempo la piazza sul lato di strada di Via Rizzoli si è riempita di blindati.

