Alcaraz vince a Tokyo e poi a sorpresa rinuncia a Shanghai: cosa cambia per la classifica Atp

"Ho avuto alcuni problemi fisici e con il mio team crediamo che sia la decisione migliore": così lo spagnolo ha annunciato il forfait al Masters 1000 cinese

Carlos Alcaraz vince l’Atp 500 di Tokyo, poi a sorpresa annuncia: “Non giocherò a Shanghai, ci vediamo il prossimo anno”. Lo spagnolo ha sconfitto Taylor Fritz in finale in Giappone con un doppio 6-4, ha festeggiato la vittoria del suo ottavo titolo stagionale e poi con una storia Instagram ha deciso di annunciare il suo ritiro dal tabellone di Shanghai. Il penultimo Masters 1000 dell’anno comincerà domani, 1 ottobre, e proseguirà fino al 12 ottobre.

“Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters quest’anno! Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare. Non vedevo l’ora di giocare di nuovo davanti agli incredibili tifosi di Shanghai. Spero di tornare presto e vedere i miei fan cinesi il prossimo anno!”, ha scritto il numero uno al mondo sui social.

Un forfait inaspettato, considerando che i tornei che rimangono da giocare sono pochi e Shanghai è uno degli ultimi due Masters 1000 rimasti in calendario insieme a Parigi-Bercy. A questo punto potrebbe approfittarne Jannik Sinner, che può recuperare qualche punto nel ranking Atp dopo aver perso la prima posizione alla fine degli Us Open. A Shanghai, nel 2024, Alcaraz uscì ai quarti di finale contro Thomas Machac e quindi perderà 200 punti. Al momento il distacco tra i due è di 760 punti, ma se Sinner dovesse vincere a Pechino (domani, 1 ottobre, giocherà la finale contro Tien), il divario calerebbe a 590 punti.

L’azzurro ha invece vinto nel 2024 a Shanghai e quindi difenderà mille punti. Riassunto: se Sinner dovesse trionfare sia a Pechino che a Shanghai, il distacco nel ranking Atp scenderebbe a 390 punti. Ciò significa che se Sinner dovesse vincere i due tornei cinesi e Vienna – Atp 500 che si giocherà dal 20 al 26 ottobre – si riprenderebbe la testa del ranking seppur di soli 11o punti. Alcaraz tornerà in campo infatti al Six Kings Slam, dove giocherà anche Sinner: il torneo – che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre – però non garantisce punti Atp, essendo di sola esibizione (con un ricchissimo montepremi).