L’attivista svedese Greta Thunberg era tra le decine di deportati sbarcati lunedì pomeriggio ad Atene, in Grecia. Una folla di sostenitori si è radunata all’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos e ha intonato il coro “Free free Palestine!” mentre gli attivisti sbarcavano uno dopo l’altro. “È una vergogna che questa missione debba esistere È una vergogna”, ha detto Thunberg ai giornalisti e ai manifestanti poco dopo il suo arrivo. “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi subiti durante la nostra prigionia, credetemi, ma non è questo il punto“, ha aggiunto. Thunberg ha invece esortato i leader mondiali e i cittadini comuni di tutto il mondo a porre fine alla loro “complicità” con il “genocidio” perpetrato contro i palestinesi a Gaza. “Questa azione ha sfidato il nostro modo di agire estremamente violento”, ha detto Thunberg. “Non possiamo distogliere lo sguardo da Gaza“