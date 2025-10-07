Il mondo FQ

Flotilla, Greta Thunberg: “Da israeliani maltrattamenti in carcere ma non siamo noi la storia. Non distogliamo lo sguardo da Gaza”

Al suo arrivo ad Atene l'attivista ha diffuso un lungo video invitando a non concentrare tutta l'attenzione mediatica sugli attivisti della Flotilla
L’attivista svedese Greta Thunberg era tra le decine di deportati sbarcati lunedì pomeriggio ad Atene, in Grecia. Una folla di sostenitori si è radunata all’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos e ha intonato il coro “Free free Palestine!” mentre gli attivisti sbarcavano uno dopo l’altro. “È una vergogna che questa missione debba esistere È una vergogna”, ha detto Thunberg ai giornalisti e ai manifestanti poco dopo il suo arrivo. “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi subiti durante la nostra prigionia, credetemi, ma non è questo il punto“, ha aggiunto. Thunberg ha invece esortato i leader mondiali e i cittadini comuni di tutto il mondo a porre fine alla loro “complicità” con il “genocidio” perpetrato contro i palestinesi a Gaza. “Questa azione ha sfidato il nostro modo di agire estremamente violento”, ha detto Thunberg. “Non possiamo distogliere lo sguardo da Gaza

