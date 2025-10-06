Zaniolo sbaglia un gol “fatto” in Udinese-Cagliari: l’errore che è costato la vittoria – Video

Il giocatore del club friulano ha calciato altissimo quasi dall'interno dell'area piccola sul punteggio di 1-1: "Ci sto ancora pensando"

“Sto ancora pensando a quell’occasione che poteva farci avere i tre punti”. Nicolò Zaniolo ha affidato il suo pensiero a Instagram dopo il clamoroso gol fallito nel match tra la sua Udinese e il Cagliari, giocato alle 12:30 di domenica 5 ottobre. Sul punteggio di 1-1, quando mancavano poco più di 15 minuti alla fine del match, il calcatore italiano ha avuto una grandissima occasione per diventare l’uomo del match e regalare la vittoria ai suoi.

Su un pressing alto dell’Udinese, Keinan Davis ha approfittato di uno svarione difensivo di Deiola – scivolato mentre stava entrando in possesso di palla – e ha servito a Zaniolo un pallone comodissimo in mezzo. L’ex Roma e Fiorentina ha però calciato altissimo da pochi metri con il piede destro, sbagliando un gol che sembrava fatto. Dopo l’errore Zaniolo ha subito messo le mani ai capelli per la disperazione e l’allenatore Runjaic lo ha sostituito dopo pochi minuti, complice anche un cartellino giallo ricevuto alcuni attimi prima.

“Sto ancora ripensando a quella occasione che poteva farci avere i tre punti, ma nel calcio non c’è tempo per piangerci addosso perché tra meno di due settimane saremo di nuovo lì a lottare per questa grande e gloriosa maglia! – ha scritto successivamente Nicolò Zaniolo sul proprio profilo Instagram – Rimane comunque la grande prestazione che abbiamo fatto, giocando così sicuramente torneremo a riprenderci i punti che oggi ci spettavano!”.