Le accuse sono gravissime. Al termine della gara di ieri, 26 maggio, tra Fiorentina e Roma valida per la semifinale playoff di Campionato Primavera e vinta dai viola per 2-1, “si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo“. Lo comunica in una nota il club giallorosso. “Secondo quanto ricostruito, il calciatore – si legge – si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera”. La As Roma, conclude la nota, “condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

Anche la Fiorentina ha parlato dell’episodio, offrendo però un’altra versione dei fatti affidata alle parole dello stesso Zaniolo. “Al termine della partita – spiega il centrocampista – sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma a un certo punto hanno iniziato a insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via“.

Il rapporto tra Zaniolo e l’ambiente giallorosso è tutt’altro che idilliaco, come testimoniato anche da quanto successo in campo lo scorso dicembre quando indossava la maglia dell’Atalanta: all’Olimpico, dopo che ha segnato un gol, si è recato sotto il settore ospiti portandosi le mani dietro alle orecchie, scatenando così l’ira di alcuni suoi ex compagni. Ma questo episodio non sarebbe minimamente paragonabile. Questa mattina, la procura della Figc ha aperto un’inchiesta allo scopo di far chiarezza sui fatti avvenuti al termine dell’incontro.