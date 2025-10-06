Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:45

“La Scala del calcio non si demolisce, si ristruttura”: Enrico Bertolino contro la vendita di San Siro | Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Il comico, presente all'iniziativa dell'associazione "Amiche per mano", ha commentato così la demolizione dello stadio Meazza
Icona dei commenti Commenti

“La vendita di San Siro? È come se mi togliessero un pezzo di cuore per me che ci sono cresciuto”. Enrico Bertolino, comico e grande tifoso interista, parla a margine dell’iniziativa dell’associazione “Amiche per mano” a Paderno Dugnano. Una camminata per la sensibilizzazione e la prevenzione sul tumore al seno a cui hanno partecipato in tanti, compresa l’ex pallavolista Francesca Piccinini e appunto lo stesso Bertolino. Che di fronte a una domanda sulla demolizione del Meazza da parte di Inter e Milan, non si è tirato indietro: “Forse le logiche della modernità sono quelle, però è la Scala del calcio e la Scala non si demolisce, si ristruttura. L’hanno fatto dopo i bombardamenti della guerra, perché non farlo in un momento come questo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione