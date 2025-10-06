Il mondo FQ

Volley, opossum in campo in Brasile: panico tra le giocatrici – Video

È accaduto nel corso della semifinale del campionato Paulista di volley femminile tra Barueri e Osasco in Brasile
Volley, opossum in campo in Brasile: panico tra le giocatrici – Video
Persone, cani, gatti: di invasioni in campo nel mondo dello sport se ne vedono parecchie. Ma quella avvenuta in Brasile, durante un match di pallavolo, entra di diritto tra quelle più bizzarre della storia. Un opossum gigante infatti è entrato in campo all’improvviso, scatenando il panico tra le giocatrici in campo. È successo nel corso della semifinale del campionato Paulista di volley femminile tra Barueri e Osasco in Brasile. Durante il tie break conclusivo del quinto set, sul 12-15 per l’Osasco, l’animale ha attraversato il campo, prendendo di sorpresa le giocatrici.

