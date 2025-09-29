Il mondo FQ

Tutta l’Italia si innamora del volley: un altro boom di ascolti per il trionfo degli azzurri ai Mondiali

di F. Q.
La finale contro la Bulgaria vinta dalla Nazionale di Fefé De Giorgi ha registrato il 25,8% di share: è stato il terzo programma più visto della giornata
Campioni del mondo nella femminile, campioni del mondo nella maschile. Se c’è qualcosa in cui l’Italia eccelle a livello internazionale è senza dubbio la pallavolo. Nel giro di tre settimane, il volley ha conquistato tutti gli italiani, prima con il trionfo delle ragazze di Julio Velasco, adesso con i ragazzi di Fefé De Giorgi, che si sono confermati campioni del mondo nelle Filippine vincendo in finale contro la Bulgaria dopo il successo del 2022. A prova di ciò ci sono i dati dello share televisivo: durante il pranzo domenicale – tra le 12:30 e le 14:30 – ben 3 milioni e 335mila telespettatori (25,8% di share) hanno visto su Rai 2 il trionfo di Alessandro Michieletto (Mvp del torneo) e compagni.

Boom di ascolti per il secondo canale Rai, che ha poi prolungato la diretta fino alle 15:00 circa con un ampio post partita dopo la vittoria per 3-1 contro la nazionale bulgara. Si tratta del terzo evento più seguito di tutta la giornata a livello televisivo. Superate anche le trasmissioni in prima serata: il confronto tra la fiction Balene-Amiche per sempre su Rai 1 e La Notte nel Cuore su Canale 5 è terminato con 2,83 milioni contro 2,38 milioni.

Meglio della finale di pallavolo soltanto Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il programma condotto da Stefano De Martino ha visto 4 milioni e 185mila spettatori, pari al 23,2% di share, mentre quello di Gerry Scotty ha finito con 4 milioni e 653mila spettatori e il 25,8% di share. Inutile invece il confronto con la finale della nazionale femminile: quella partita venne trasmessa su Rai 1, rete che consente di fare registrare ascolti più elevati, e non su Rai 2. Inoltre si giocò alle ore 14.30, due ore dopo rispetto alla partita di ieri. In quella circostanza Anna Danesi e compagne tennero incollati davanti alla tv ben 4 milioni e 337mila telespettatori con il 33% di share (evento più seguito della giornata in tv).

