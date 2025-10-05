Quattro persone sono morte, e almeno altrettante sono rimaste ferite. Numerosi gli edifici danneggiati, anche residenziali. Visti gli attacchi nella vicina regione di Leopoli, Varsavia ha fatto decollare alcuni dei suoi velivoli

Manifestazioni e cortei occupano le prime pagine dei giornali, ma la guerra in Ucraina non si ferma. Nella notte su tutto il Paese si è abbattuto un attacco di droni su larga scala, scrive The Kyiv Independent su X. Tra le città colpite Leopoli, Ivano-Frankivsk e, aggiunge Ukrinform, anche Zaporizhzhia. Quattro persone sono morte, e almeno altrettante sono rimaste ferite. Numerosi gli edifici danneggiati, anche residenziali. E proprio a causa degli attacchi nella regione di Leopoli, vicino al confine, la Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea. “Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa” ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni “di natura preventiva” che “mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata”.

Gli attacchi in Ucraina – A Zaporizhzhia una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, riporta Ukrinform citando il capo dell’Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. “Una donna è stata uccisa e almeno quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco congiunto su Zaporizhzhia“, ha scritto. L’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia aveva riferito che alcuni quartieri della città erano rimasti senza elettricità e acqua a causa degli attacchi. Anche una parte di Leopoli è rimasta senza elettricità a seguito di un attacco russo, ha riferito su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi. Sadovyi aveva precedentemente affermato che il trasporto pubblico a Leopoli era bloccato a causa del massiccio attacco nemico. Per parte sua, il ministro della Difesa di Mosca ha dichiarato invece che nella notte sono stati abbattuti 32 droni ucraini sul territorio russo durante la notte.

Il raid sfiora un convoglio con 110 attivisti italiani – L’ultimo pesante raid russo che ha colpito la parte occidentale dell’Ucraina ha sfiorato anche un convoglio sul quale sono a bordo 110 attivisti italiani di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, di ritorno da Kharkiv. Alla missione prendono parte 35 associazioni tra cui Azione Cattolica, Anci, MoVI, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della Carità, Progetto Sud. “Dopo circa tre ore da Kiev nell’area di Zythomir sono iniziati i bombardamenti”, ha spiegato a LaPresse uno dei 3 portavoce del Mean Marco Bentivogli che si trova a bordo del convoglio. “Successivamente anche nell’area di Leopoli si vedevano esplosioni molto forti non lontane dal treno”, ha aggiunto spiegando che ora il treno è diretto verso il confine con la Polonia.