Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio arrivato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: quella contro l’Estonia (11 ottobre, Tallinn) e quella tanto discussa Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La notizia era già trapelata ieri, venerdì 3 ottobre, ma l’esterno biancoceleste era stato convocato ugualmente da Maurizio Sarri per la sfida contro il Torino. Adesso però lo stop e l’esclusione dai convocati dell’Italia. Zaccagni ha accusato un dolore muscolare agli adduttori che non gli consentirà di scendere in campo anche nella sfida di oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 15:00. La Lazio questa mattina ha pubblicato un comunicato ufficiale sull’infortunio del proprio tesserato.

“A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri – si legge nella nota ufficiale – dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio-Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema”.

I convocati dell’Italia

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Roberto Piccoli (Fiorentina).