Il calcio se ne lava le mani. Di fronte alle proteste contro la partita tra Italia e Israele che si giocherà il prossimo 14 ottobre a Udine, unite agli appelli che chiedono di escludere Tel Aviv da tutte le competizioni sportive internazionali come risposta al genocidio in corso a Gaza, dalla Federazione non arriva nessuna risposta. E il ct Gennaro Gattuso, al debutto sulla panchina della Nazionale con le sfide contro Estonia e proprio Israele (ma in trasferta), incalzato sull’argomento fornisce risposte pilatesche: “Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che ci lasciano la vita, dopo però noi facciamo un altro mestiere“.

A sollevare il tema proprio oggi le dichiarazioni del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che ha proposto di rinviare la partita: “Fermiamoci, giocare adesso sarebbe inopportuno”. Israele si trova nello stesso girone dell’Italia valido per la qualificazione ai Mondiali 2026. Tanto basta a Gattuso: “Italia-Israele non si dovrebbe giocare? È una considerazione del sindaco di Udine, che rispetto”. Ma “Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare”, sottolinea il ct in conferenza stampa a Coverciano.

De Toni ha sollevato anche il tema dell’ordine pubblico. C’è il rischio di scontri. Un anno fa, quando sempre il 14 ottobre e sempre a Udine si giocò un altro Italia-Israele, la partita si era svolta regolarmente, nonostante il corteo parallelo dei manifestanti pro-Palestina. Ma ora il conflitto si è intensificato e le tensioni sono ancora maggiori. Gattuso però si nasconde dietro la Federcalcio: “Il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto“. La chiusura del ct: “Purtroppo c’è una guerra in atto e questo fa male”.