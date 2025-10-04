F1, pole position per Russell a Singapore: Antonelli è super, deludono ancora le Ferrari | La griglia di partenza

Nel sabato di Formula 1 altra prova anonima di Hamilton e Leclerc, al sesto e settimo posto: bene l'italiano su Mercedes, che ha chiuso quarto

“Non mi aspetto miracoli”, aveva dichiarato Charles Leclerc nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia del weekend di Singapore in Formula 1. E infatti non ne sono arrivati: le Ferrari deludono ancora ed Hamilton e Leclerc chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto le qualifiche del sabato. In pole position un super George Russell, che chiude in prima posizione con la sua Mercedes e ottiene la sua seconda pole position stagionale dopo quella in Canada (in quel caso arrivò anche l’unica vittoria stagionale del pilota britannico).

In seconda posizione la RedBull di Max Verstappen, mentre al terzo c’è il leader del mondiale Oscar Piastri. Ai piedi del podio, al quarto posto, c’è invece un super Kimi Antonelli, che si è piazzato in quarta posizione. Quinto invece Lando Norris. Buona occasione per Verstappen, che in caso di vittoria potrebbe riaprire la questione classifica piloti: in testa c’è al momento Piastri con 324 punti, 299 per Norris e 255 per Verstappen.

La griglia di partenza del Gp di Singapore 2025

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Pierre Gasly (Alpine)