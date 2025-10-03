Verstappen cerca il terzo successo consecutivo dopo Baku e Monza, mentre il pilota monegasco frena gli entusiasmi: "Non saremo più competitivi rispetto all'Azerbaijan"

La McLaren per conquistare aritmeticamente il titolo costruttori dopo lo sfortunato Gp dell’Azerbaigian, che non le ha consentito di conquistare i punti necessari. Verstappen per provare a calare il tris dopo le ultime due vittorie a Monza e Baku. Nel weekend si correrà il Gp di Singapore, diciottesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Le Ferrari cercano come sempre riscatto, ma Leclerc frena: “Non penso che ci possiamo aspettare miracoli. Non saremo più competitivi rispetto all’Azerbaigian, credo che la situazione sarà simile. Anzi, la McLaren avrà un vantaggio più grande su una pista come questa, quindi potremmo essere più lontani rispetto a loro“. Di seguito date, orari e dove poter vedere in tv e in streaming tutto il weekend di Formula 1.

F1, Gp Singapore: dove vedere in diretta tv e streaming

Sarà possibile vedere il Gp di Singapore in diretta per gli abbonati su Sky: sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo. Tutto in diretta anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. Il weekend comincia venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle ore 11:30. La gara è invece prevista per le ore 14 italiane di domenica.

Venerdì 3 ottobre

Prove libere 1: ore 11:30 su Sky Sport F1 e NOW TV

Prove libere 2: ore 15:00 su Sky Sport F1 e NOW TV

Qualifiche F1: ore 15 su Sky Sport F1 e NOW TV

Gara: ore 14:00 su Sky Sport F1 e NOW TV

F1, Gp Singapore: dove vedere la replica in differita

La gara sul circuito di Singapore si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita. La replica delle qualifiche al sabato comincia alle ore 18. Domenica la gara in replica su TV8 scatta alle ore 18:30.