La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia

di Manolo Lanaro
In sostegno alla Flotilla a Roma circa diecimila persone hanno prima bloccato le strade davanti la stazione termini e poi in corteo hanno raggiuntopiazza san Silvestro a pochi passi da Palazzo Chigi
Dopo l’alt imposto dall’Idf alle barche della Global Sumud Flotilla piazza dei Cinquecento a Roma, sede del presidio permanente in sostegno della missione navale, un poco più di un’ora è passata da 150 attivisti a circa 10mila persone. Prima alcuni blocchi nelle strade davanti la stazione Termini e poi studenti, Usb e Potere al Popolo si sono mossi verso Palazzo Chigi, sede del governo italiano.

Cori contro il governo italiano ed Israele e inviti a partecipare allo sciopero del 3 ottobre e alla manifestazione nazionale in favore della Palestina del 4 ottobre. I manifestanti, lungo il tragitto, sono stati fermati a Piazza Barberini da un ingente cordone di polizia. Solo dopo una trattativa andata avanti mezz’ora le forze dell’ordine hanno permesso ai manifestanti di avanzare e di concludere il corte in Piazza San Silvestro poco distante da Palazzo Chigi. Terminata la manifestazione, gran parte dei partecipanti, sempre in corteo è tornata al presidio permanente, mentre un altro troncone della manifestazione ha provato nuovamente a raggiungere Palazzo Chigi.

